15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Konya'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Şüphelilerin, sağlık çalışanları ve iş adamlarının eşleri olduğu öğrenildi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Eski istihbarat müdürüne 146, eski komisere 127 yıl hapis

Eski istihbarat müdürüne 146, eski komisere 127 yıl hapis
FETÖ davası kapsamında tutuklanan 6 iş adamına tahliye

FETÖ davası kapsamında tutuklanan 6 iş adamına tahliye
Giresun merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

Giresun merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
450 bin TL'lik Bitcoin server'ı çaldılar

450 bin TL'lik Bitcoin server'ı çaldılar
Eğitim harcamaları arttı

Eğitim harcamaları arttı
FETÖ’den yargılanan savcıya 9,5 yıl, hakim eşine 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ’den yargılanan savcıya 9,5 yıl, hakim eşine 6 yıl 3 ay hapis
FETÖ sanığının avukatı: Müvekkilimin spermleri yok olabilir, tahliye edin

FETÖ sanığının avukatı: Müvekkilimin spermleri yok olabilir, tahliye edin
FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran şebekeye operasyon

FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran şebekeye operasyon
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası yarına ertelendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası yarına ertelendi
TRT ve Digiturk binasının işgali davasında karar çıktı

TRT ve Digiturk binasının işgali davasında karar çıktı
Son dakika… Wikipedia açılıyor mu?

Son dakika… Wikipedia açılıyor mu?