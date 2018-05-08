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Konya'da obruk oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 7 metre çapında  ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu

08 Mayıs 2018, Salı 17:05
Konya'da obruk oluştu
Karapınar ilçesinde yaklaşık 7 metre  çapında, 10 metre derinliğinde obruk meydana geldi İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Eşeli mevkisinde, Fikret Karakaya'ya  ait yonca ekili tarlada oluşan obruk, bölgedeki çiftçileri tedirgin etti.

"BÜYÜK BİR SES DUYDUK"


Karakaya'nın oğlu Latif Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  obruk oluşan yerin ilerisinde buğday ekili tarlada çalıştığı sırada büyük bir ses duyduğunu söyledi.

Bu sesin obruk oluşurken ortaya çıkan ses olduğunu sonradan anladığını  aktaran Karakaya, son olarak pazar günü yonca ekili tarlayı gezdiğini, o gün  obrukla karşılaşmadığını belirtti.

Latif Karakaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Pazar gönü bir şey yoktu. Pazartesi günü sabah hat çekiyordum. Büyük  bir ses duydum, sanki kapı çarpılmış gibi. Öğleden sonra yoncada çalışırken bir  baktık obruk oluşmuş. Yıldırım düşmüş gibi ses geldi. Önce obruk olduğunu  düşünmedik. Tarlaya bir baktık obruk olmuş. Tarlanın ortasında bir çukur görünce  tuhaf olduk. Obruk korku yaratıyor. Akşam evimiz de gidecek gibi zannediyoruz.  Allah'tan can kaybı yok, büyük tehlike. Belediyeye haber verdik. Tellerle  çevrilecek. Obruk da oluşsa mecbur çalışıyoruz, burası ekmek kapımız. Bırakıp  gidecek halimiz de yok."


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