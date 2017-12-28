Konya'da öğrenci servisi ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 öğrenci yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Merve Duran

Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir-Bozkır yolu Dumlupınar Kavşağında meydana geldi. Emin Y. idaresindeki 34 ZY 1577 plakalı yolcu otobüsü ile Bülent K. idaresindeki 42 GBY 76 plakalı tarım lisesi öğrencilerini taşıyan servis minibüsü çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yatan servis minibüsüne bulunan 18 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.Minibüsten çıkarılan yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ve özel araçlarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yan yatan minibüs polis ve çevredekilerin yardımıyla düzeltildi.