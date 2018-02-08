Konya'da otomobil menfeze çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin menfeze çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Konya'da otomobil menfeze çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Kaza, Konya-Aksaray Karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Türkoğlu idaresindeki 42 JD 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobilin yol kenarında bulunan menfeze çarpması sonucu araç sürücüsü Metin Türkoğlu ve yanında bulunan Cevdet Türkoğlu hayatını kaybetti. Yaralanan Halil Türkoğlu ise Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 


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