Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Konya’da taraftarlara TOMA’lı müdahale

Atikre Konyaspor-Göztepe maçı öncesi misafir takım giriş kısmına geçmeye çalışan taraftarlara polis TOMA ile müdahale etti

12 Mayıs 2018, Cumartesi 19:08
Konya’da taraftarlara TOMA’lı müdahale
Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Göztepe’yi konuk edecek Atiker Konyaspor takımı stadyuma geldi. Yeşil beyazlı kafileyi stadyum önünde binlerce taraftar karşıladı.


TARAFTARLAR SLOGAN ATARAK DAĞILDI


Taraftarlar arasında bulunan Eskişehirspor ve Adana Demirspor taraftarları da yeşil beyazlılara tezahüratlarla destek verdi. Takımın stadyuma girmesinin ardından binlerce taraftar misafir takım seyirci girişinin olduğu bölüme yöneldi.



Polis, uyarılarına aldırış etmeyen taraftarlara TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Taraftarlar daha sonra sloganlar atarak dağıldı.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
İlhan Cavcav Sezonu'nda Gençlerbirliği küme düştü!

İlhan Cavcav Sezonu'nda Gençlerbirliği küme düştü!
Son dakika! İrem Yaman'dan altın madalya

Son dakika! İrem Yaman'dan altın madalya
Son dakika! Quaresma kadroya alınmadı

Son dakika! Quaresma kadroya alınmadı
Ali Fatinoğlu'ndan flaş iddia: Malatya'ya 200 bin TL prim...

Ali Fatinoğlu'ndan flaş iddia: Malatya'ya 200 bin TL prim...
Pamukların içerisinde ölü bulunmuşlardı! Uyurken hayatlarını kaybettiler

Pamukların içerisinde ölü bulunmuşlardı! Uyurken hayatlarını kaybettiler
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Yöneticiler İngiltere yolcusu...

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Yöneticiler İngiltere yolcusu...
Salih Uçan hakkında şok eden açıklama!

Salih Uçan hakkında şok eden açıklama!
Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel’den Okan Buruk açıklaması

Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel’den Okan Buruk açıklaması
Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor'la ilgili karar verildi!

Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor'la ilgili karar verildi!
FLAŞ! Çin'den Pepe için 20 milyon Euro

FLAŞ! Çin'den Pepe için 20 milyon Euro