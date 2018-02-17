Konya'da TIR'ların feci kazası

Serap Belovacıklı

Konya'da seyir halindeki TIR'ın, önünde seyreden başka bir TIR'a çarpma anı görüntülendi.Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Konya'nın Altınekin ilçesinden konvoy halinde yola çıkan TIR'lardan biri, Konya-Ankara karayolu Altınekin yol kavşağı yakınlarında, önünde seyreden tıra arkadan çarptı.Her iki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.Çarpan TIR'ın sürücüsü, başka bir sürücünü yardımıyla aracından indi.Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.