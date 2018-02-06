Konya'da TIR şoförü iki otomobile çarptıktan sonra kaçtı

Konya’da, selektör yapan sürücü ile tartıştığı iddia edilen TIR şoförü iki otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bu anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi

06 Şubat 2018, Salı 11:13
Konya'da TIR şoförü iki otomobile çarptıktan sonra kaçtı
Selçuklu ilçesi Esenler mahallesi Genç Osman caddesi üzerinde aynı yönde seyir halinde olan plakasız TIR ile bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıklarda durdu. 

Bu sırada otomobil sürücüsü iddiaya göre, bir arkadaşına selektör yapması üzerine TIR şoförü araçtan inerek otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı.

KAÇTI

Tartışmada sinirlerine hakim olamayan TIR şoförü, kavşaktan U dönüşü yaptıktan sonra TIR’ı ile otomobillere çarparak kaçtı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Olayda otomobiller hasar görürken, polis kaçan TIR sürücüsünü arıyor.

DEHŞET ANLAR KAMERADA...


İHA


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