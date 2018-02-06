Konya'da TIR şoförü iki otomobile çarptıktan sonra kaçtı

Büşra Kamış

Selçuklu ilçesi Esenler mahallesi Genç Osman caddesi üzerinde aynı yönde seyir halinde olan plakasız TIR ile bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıklarda durdu.Bu sırada otomobil sürücüsü iddiaya göre, bir arkadaşına selektör yapması üzerine TIR şoförü araçtan inerek otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı.Tartışmada sinirlerine hakim olamayan TIR şoförü, kavşaktan U dönüşü yaptıktan sonra TIR’ı ile otomobillere çarparak kaçtı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.Olayda otomobiller hasar görürken, polis kaçan TIR sürücüsünü arıyor.