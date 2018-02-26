Konya'da vatandaşlar hırsızı önce dövdü, sonra polise teslim etti

Konya'da park halindeki kamyonun yanına aracıyla gelen şahıs, akaryakıt çaldığı sırada çevredekilerin fark etmesi üzerine yakayı ele verdi. Vatandaşlar şüpheliyi önce yakaladı, daha sonra darp edip polis ekiplerine teslim etti

Konya'da vatandaşlar hırsızı önce dövdü, sonra polise teslim etti
Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Karakulak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, akşam saatlerinde cadde üzerinde park halinde olan kamyonları bir süre takibe alan Mustafa K. daha sonra plakasız bir minibüsle kamyonların yanına geldi. Kamyonun yakıt depo kapağını kıran şüpheli, hortum yardımıyla depodaki 1 ton yakıtı varillere doldurmaya başladı. Bu sırada şüpheli Mustafa K. olay yerine gelen ve kamyonun etrafını saran vatandaşlar tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelisi öfkeli kalabalık tarafından darp edildi. Mustafa K. cadde üzerinde aracıyla seyir halindeyken yakıtının bittiğini ve kamyonları fark ederek deposundan akaryakıt çaldığı söyleyerek kalabalıktan kurtulmak istedi. 

POLİS GELİNCEYE KADAR BAŞINDA BEKLEDİLER 


Vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardınan olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli kalabalık, polis gelinceye kadar şüphelinin başında bekledi, ardından da olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Şüpheliyi yakalayan vatandaşlardan Hasan Ali E., “Bizim komşular burada görmüşler telefon açtılar. Hırsız şu iki aracın arasından deponun altındaki kapağı sökmüş yoldan geçenler de bunu fark ediyor. Bu araba zaten daha önce buradan kömür çalmış yaklaşık iki ton yine. Aynı arabayı görünce şüphelenmişler ve geldik burada yakaladık. Yakalanınca mazotum bitti diyor, mazotu bitmiş burası petrol ya” şeklide konuştu. 

Gözaltına alınan şüpheli, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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