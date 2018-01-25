Konya'da zincirleme kaza: 1 çocuk öldü, 18 kişi yaralandı

Konya’da otobüs, midibüs, tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

Konya'da zincirleme kaza: 1 çocuk öldü, 18 kişi yaralandı
Kaza, saat 20.40 sıralarında Konya Afyonkarahisar Karayolu Ilgın ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Afyonkarahisar istikametinden Konya’ya seyir halinde olan A.C.S. idaresindeki TIR, kar yağışı, tipi ve buzlanma dolayısıyla kontrolden çıkarak devrildi. Yolda seyir halinde olan Tunahan Uyanık (43) idaresindeki otomobil de kaza yapanlara yardım etmek için yol kenarında durdu.

Arkadan gelen ve sürücüsünün ismi alınamayan midibüs kazayı fark ederek kayarken, A.K. idaresindeki  yolcu otobüsü duramayarak  midibüse çarptı. Midibüs de sürüklenerek kaza yapanlara yardım etmek için duran otomobile çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan 5 yaşındaki Eslem Sena Uyanık araçtan fırlayarak ağır yaralandı. Kazada yaralanan 20 kişi Kadınhanı ve Ilgın Devlet Hastanesi ile Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan otobüsteki bir yolcu, "Biz geldik, tır yolun ortasında duruyordu. Biz sağa doğru kaçtık. Sonra yolu izliyordum, yaralıları gördüm, biz de yardıma koştuk, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yedek otobüs gelecek, devam edeceğiz" dedi.


KURTARILAMADI


Yaralanan çocuk kurtarılamadı Kaza yerinde yardım etmek için duran ailenin 5 yaşındaki çocuğu Eslem Sena Uyanık ise Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen ağır yaralı çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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