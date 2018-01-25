Konya'da zincirleme kaza: Bir çocuk hayatını kaybetti

Konya'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralılara yardım amacıyla duran otomobilin içinde bulunan Eslem Sena Uyanık (5), bir başka aracın çarpması sonucu camdan fırlayarak yaşamını yitirdi. Kazada diğer araçlardaki 18 kişi de yaralandı.

Konya'da zincirleme kaza: Bir çocuk hayatını kaybetti
Kaza saat 21.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolunun 78’inci kilometresinde meydana geldi. Adil Coşkun Sel (39) yönetimindeki 42 GN 733 plakalı TIR, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Arkasından gelen sürücüsü belirlenemeyen 68 S 3021 plakalı midibüs, TIR’a çarpmamak için manevra yapıp, yolun sağına park etmek isterken arkasından gelen Mardin Seyahate ait Abdülrezak K.’nin kullandığı 33 CFU 91 plakalı yolcu otobüsü, midibüse çarptı. Midibüs de, yoldan geçerken kazaya yardım etmek için duran Tunahan Uyanık’a (43) ait park halindeki 41 AC 008 plakalı otomobile çarpıp, şarampole devrildi.


OTOMOBİLDEN YOLA FIRLADI


Otomobilin arka koltuğunda oturan Eslem Sena Uyanık (5), çarpmanın şiddetiyle arka camdan fıryalarak devrilen midibüsün altında kaldı. Vinç yardımıyla kaldırılan midibüsün altından çıkarılan Eslem Sena Uyanık, ambulansla kaldırıldığı Kadınhanı Devlet Hastenesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada TIR, otobüs ve midibüs sürücüleriyle birlikte 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


ÜŞÜMEMESİ İÇİN OTOMOBİLİN İÇİNDE BIRAKMIŞLAR


Tunahan Uyanık’ın, kazayı görüp, yardım etmek için otomobilini park ettikten sonra eşi Ünzüle Uyanık (40) ve kızı Ayşe Uyanık (19) ile otomobilden indikleri, küçük Eslem Sema’yı da üşümemesi için araçta bıraktıkları öğrenildi.


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