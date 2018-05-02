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Konya'daki mezuniyet töreninde bomba paniği

Konya'da Selçuk Üniversitesi Kampüsü’nde mezuniyet töreni yapılan salonda bomba olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Salon boşaltılarak bomba uzmanı ve eğitimli köpek ile arama yapıldı. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı

02 Mayıs 2018, Çarşamba 13:26
Konya'daki mezuniyet töreninde bomba paniği
Selçuk Üniversitesi Kampüsü'nde edebiyat fakültesindeki bazı bölümlerin mezuniyet töreninin düzenlendiği Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde bomba olduğuna dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine merkezdeki öğrenciler ve aileleri, polis tarafından tahliye edildi.


ARAMADA HERHANGİ BİR ŞEY BULUNAMADI


Kültür merkezi çevresi güvenlik şeridi çekilip kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Bomba imha uzmanı ve eğitimli köpekle salon içinde ve çevresinde arama yapıldı. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.



Bahçede bekleyen öğrenciler ve aileleri, tekrar salona alınıp törenler kaldığı yerden devam etti.



DHA


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