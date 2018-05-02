Konya'daki mezuniyet töreninde bomba paniği



ARAMADA HERHANGİ BİR ŞEY BULUNAMADI

Senim Tanay

'nde edebiyat fakültesindeki bazı bölümlerin mezuniyet töreninin düzenlendiği Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde bomba olduğuna dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine merkezdeki öğrenciler ve aileleri, polis tarafından tahliye edildi.Kültür merkezi çevresi güvenlik şeridi çekilip kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Bomba imha uzmanı ve eğitimli köpekle salon içinde ve çevresinde arama yapıldı. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.Bahçede bekleyen öğrenciler ve aileleri, tekrar salona alınıp törenler kaldığı yerden devam etti.