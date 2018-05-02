Konya'daki mezuniyet töreninde bomba paniği

Selçuk Üniversitesi Kampüsü
'nde edebiyat fakültesindeki bazı bölümlerin mezuniyet töreninin düzenlendiği Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde bomba olduğuna dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine merkezdeki öğrenciler ve aileleri, polis tarafından tahliye edildi.
ARAMADA HERHANGİ BİR ŞEY BULUNAMADI
Kültür merkezi çevresi güvenlik şeridi çekilip kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Bomba imha uzmanı ve eğitimli köpekle salon içinde ve çevresinde arama yapıldı. Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Bahçede bekleyen öğrenciler ve aileleri, tekrar salona alınıp törenler kaldığı yerden devam etti.
DHA
Senim Tanay