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Konya - Karaman tren hattında yüksek gerilim uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) elektrifikasyon tesisleri kurulması kapsamında, inşaatı tamamlanan Konya - Karaman İstasyonları arasındaki demiryolu hattına yüksek gerilim verileceği uyarısında bulundu

Konya - Karaman tren hattında yüksek gerilim uyarısı
TCDD'den yapılan açıklamada, “Konya - Karaman hat kesimine elektrifikasyon tesisleri kurulması kapsamında inşaatı tamamlanan Konya - Kaşınhanı - Çumra - Arıkören - Demiryurt - Karaman İstasyonları arasındaki demiryolu hattına 10 Mayıs 2018 tarihinde saat 06.00’dan itibaren 27.500 Volt yüksek gerilim verilecektir.

Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir” ifadeleri kullanıldı. 


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