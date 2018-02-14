Konya'ya teknik üniversite için kanun teklifi

'İŞ YAPMA KAPASİTESİNİ ARTIRACAK'

Senim Tanay

Konya Teknik Üniversitesi kurulması amacıyla hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkalığına veren Mustafa Kalaycı, kurulacak üniversitenin Konya sanayisinin ihtiyaçlarını gidereceğini söyledi.Mustafa Kalaycı şöyle konuştu:Teklifte üniversitenin makina, elektrik-elektronik, bilgisayar ve bilişim, teknoloji, inşaat, tasarım ve mimarlık fakülteleri, yabancı diller yüksekokulu, enerji, ileri teknoloji, bilişim, taşımacılık ve lojistik ile mühendislik ve fen bilimleri enstitüsünden oluşması yer aldı.