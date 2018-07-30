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Konya'da cezaevi firarisi 500 metre kaçamadan yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde açık cezaevinde bir mahkumu dövdükten sonra kaçan tutuklu şahıs, polis tarafından cezaevine 500 metre uzaklıkta yakalandı.

30 Temmuz 2018, Pazartesi 14:33
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Seydişehir Açık Cezaevinde tutuklu bulunan Süleyman Öz (31) aynı cezaevinde tutuklu bulunan bir mahkumu dövdükten sonra hapishaneden kaçtı. Olayın fark edilmesinin ardından Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne haber verildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, cezaevine yaklaşık 500 metre mesafede Süleyman Öz'ü yakalayarak gözaltına aldı. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Süleyman Öz, cezaevine teslim edildi. 

İHA

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