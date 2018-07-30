Seydişehir Açık Cezaevinde tutuklu bulunan Süleyman Öz (31) aynı cezaevinde tutuklu bulunan bir mahkumu dövdükten sonra hapishaneden kaçtı. Olayın fark edilmesinin ardından Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne haber verildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, cezaevine yaklaşık 500 metre mesafede Süleyman Öz'ü yakalayarak gözaltına aldı. Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Süleyman Öz, cezaevine teslim edildi.

İHA