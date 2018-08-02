Hadim ilçesinde dün akşam saatlerinde Fatih Demirci ve 3 arkadaşı, botla Bağbaşı Barajı’nda gezinti yaptı. Gezintinin ardından Demirci, baraj kıyısında bulunan kayalıklardaki mağarayı merak edip, kontrol etmek için halatla tırmanışa geçti. Bir süre tırmanan Demirci, halatın kopması sonucu suya düştü. Arkadaşları, Fatih Demirci’yi kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine AFAD ve jandarmaya haber verildi. AFAD ekiplerinin arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Havanın da kararmasıyla ara verilen çalışmalar, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Yapılan çalışmada Demirci’nin halata sarılı olan cansız bedeni, bulunarak sudan çıkartıldı. Demirci’nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

DHA