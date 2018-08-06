Konya'da seyyar satıcıyı başından vurdular
Konya'da silahla vurulan seyyar satıcı yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Yahya Çavuş Caddesi'nde seyyar satıcılık yapan İsa Billor'un yanına yaklaşan kişi tabancayla ateş açtı.
Vücuduna 3 mermi isabet eden Billor ağır yaralandı.
Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Billor, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, motosikletle kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
AA