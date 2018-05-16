Konya’da yaşayan Suriyeli İbrahim El Hatip (19) geçen pazar mezarlıkta kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Kameralardan genci bıçakladığı belirlenen Suriyeli arkadaşı Malek Al K. (18) yakalandı. Öldürülen İbrahim’in arkadaşı Mustafa El Y. (20) de gözaltına alındı.

Malek Al K. cinayeti anlattı:

‘SEVGİLİN BENİM OLSUN’

“İbrahim arkadaşımdı. Almanya’daki sevgilim B.Z.’yi telefonla rahatsız ediyordu. Mesajla küfürleştik. Sonra da mezarlıkta buluştuk. Yanında arkadaşı Mustafa da vardı. Ben Mustafa ile tartışırken İbrahim fotoğrafımızı çekti. Sevgilime gönderdi. Bana ‘Sevgilin benim olsun’ deyince İbrahim’i bıçakladım.”

Malek Al K. dün tutuklandı. Mustafa El Y. serbest kaldı.

İbrahim El Hatip(Üstte)

Malek Al K.