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Konyaspor Ali Çamdalı'yla yollarını ayırdı

Atiker Konyaspor, futbolcu Ali Çamdalı'nın sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı

26 Şubat 2018, Pazartesi 22:59
Konyaspor Ali Çamdalı'yla yollarını ayırdı
Konyaspor resmi sitesi aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:

Yönetim Kurulumuz T.M Akhisarspor maçında ortaya konan kötü futbol ve mücadelenin ardından bu akşam toplanmış ve takımımızın menfaatleri doğrultusunda bir takım kararlar almıştır.


'DAHA ÖNCE DE BENZER DAVRANIŞLARDA BULUNMUŞTU'


Yapılan görüşmelerin ardından oyuncumuz Ali Çamdalı’nın mukavelesi tek taraflı olarak fesh edilmiştir. Futbolcumuz Ali Çamdalı Akhisar ile oynadığımız müsabakanın ardından takım arkadaşlarını hedef alan açıklaması tarafımızca ve camiamızın genelinde uygun görülmemiştir.

Ali Çamdalı daha önce de kulüp yapısına ve disiplinine uygun hareket etmeyerek benzer davranışlarda bulunmuş, ikaz edilmesine rağmen aynı tutumunu sürdürmüştür. Bu gelişmeler neticesinde yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında yukarıda belirttiğimiz kararın alınma zaruriyeti hâsıl olmuştur.


Ali Çamdalı 10 Eylül'de kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin talebi üzerine yönetim kurulunun toplanarak Ali Çamdalı’yı süresiz kadro dışı bırakmıştı.

Konyaspor'da Ali Çamdalı süresiz kadro dışıKonyaspor'da Ali Çamdalı süresiz kadro dışı


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