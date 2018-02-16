Konyaspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

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Pepe Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

39.DK:

27.DK:

19.DK:

DERBİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI



34. RANDEVU



BEŞİKTAŞ SON 12 MAÇTA 5 KEZ KAZANABİLDİ

Haber Merkezi

49.DKç Beşiktaş, top çevirerek ikinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor'un temposunu düşürmeye çalışıyor.İkinci yarı başladıBeşiktaş'ta Pepe gördüğü sarı kartla bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.Sağ kanatta Lens yerde kaldı. Beşiktaş bir duran top şansı yakaladı. Sağ kanattan Caner'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı. Seken topu caner bir kez daha doldurdu. Top bu kez kaleci Serkan'da kaldı.Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Love, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta topu üstten auta attı.GOL! Beşiktaş Atiba'yla golü buluyor. 1 - 0. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Caner'in ortasında savunmadan seken topla buluşan Babel'in şutunda Atiba'dan seken top Serkan'ı yanıltarak ağlara gitti.Filipovic, Love'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.Filipovic'in pasıyla Johovic savunmanın arkasına sarkmak istedi. Pepe ile girdiği ikili mücadle yerde kaldı. Hakem Beşiktaş lehine faul verdi.Tolgay iki oyuncudan sıyrılıp topu sağ kanatta hareketlenen Lens'e çıkarttı. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada top arka direğe açıldı.Talisca sol çizgide hareketlenmek istedi. Ali Turan ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarSerkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Mehdi, Eto'o, JahovicFabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, LoveKonya Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki müsabaka bugün saat 20.00’de başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte daha önce üçer sarı kart görenve’ye, son Kardemir Karabükspor karşılaşmasındaileda eklendi.Bu dört oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 33 karşılaşmadan 19’unu kazandı, 10’unda berabere kaldı, 4’ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş’ın 68 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi.Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Öte yandan, iki takım sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşılaştı.Samsun’da yapılan müsabakayı Atiker Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor’u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçından 5’ini kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.Bu arada, iki takım arasındaki 33 lig maçından Konyaspor 12’sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4’ünde gol yollarında suskun kaldı.