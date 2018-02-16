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Konyaspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Beşiktaş'la karşılaşıyor

16 Şubat 2018, Cuma 21:15
Konyaspor - Beşiktaş (Canlı anlatım)
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49.DKç Beşiktaş, top çevirerek ikinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor'un temposunu düşürmeye çalışıyor.

46.DK: İkinci yarı başladı

45.DK: İlk yarı sona erdi. Konyaspor 0 - 1 Beşiktaş

Pepe Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekPepe Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

39.DK: Beşiktaş'ta Pepe gördüğü sarı kartla bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

37.DK: Sağ kanatta Lens yerde kaldı. Beşiktaş bir duran top şansı yakaladı. Sağ kanattan Caner'in kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı. Seken topu caner bir kez daha doldurdu. Top bu kez kaleci Serkan'da kaldı.

35.DK: Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Love, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta topu üstten auta attı.



27.DK: GOL! Beşiktaş Atiba'yla golü buluyor. 1 - 0. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Caner'in ortasında savunmadan seken topla buluşan Babel'in şutunda Atiba'dan seken top Serkan'ı yanıltarak ağlara gitti.

19.DK: Filipovic, Love'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

13.DK: Filipovic'in pasıyla Johovic savunmanın arkasına sarkmak istedi. Pepe ile girdiği ikili mücadle yerde kaldı. Hakem Beşiktaş lehine faul verdi.

8.DK: Tolgay iki oyuncudan sıyrılıp topu sağ kanatta hareketlenen Lens'e çıkarttı. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada top arka direğe açıldı.

2.DK: Talisca sol çizgide hareketlenmek istedi. Ali Turan ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Atiker Konyaspor'un ilk 11'i:

Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Mehdi, Eto'o, Jahovic


Maç öncesi Konyasporlu taraftarlardan muhteşem koreografi

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Love


Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki müsabaka bugün saat 20.00’de başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
 

DERBİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI 


Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte daha önce üçer sarı kart gören Anderson Talisca ve Pepe’ye, son Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Oğuzhan Özyakup ile Adriano Correia da eklendi.

Bu dört oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.


34. RANDEVU 

         
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 33 karşılaşmadan 19’unu kazandı, 10’unda berabere kaldı, 4’ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş’ın 68 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Öte yandan, iki takım sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşılaştı.

Samsun’da yapılan müsabakayı Atiker Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.


BEŞİKTAŞ SON 12 MAÇTA 5 KEZ KAZANABİLDİ


Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor’u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçından 5’ini kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.

Bu arada, iki takım arasındaki 33 lig maçından Konyaspor 12’sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4’ünde gol yollarında suskun kaldı.
 


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