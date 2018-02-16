Konyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu



DERBİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI



34. RANDEVU



BEŞİKTAŞ SON 12 MAÇTA 5 KEZ KAZANABİLDİ

Haber Merkezi

Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Mehdi, Eto'o, JahovicFabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, LoveKonya Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki müsabaka bugün saat 20.00’de başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte daha önce üçer sarı kart görenve’ye, son Kardemir Karabükspor karşılaşmasındaileda eklendi.Bu dört oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 33 karşılaşmadan 19’unu kazandı, 10’unda berabere kaldı, 4’ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş’ın 68 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi.Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Öte yandan, iki takım sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşılaştı.Samsun’da yapılan müsabakayı Atiker Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor’u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçından 5’ini kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.Bu arada, iki takım arasındaki 33 lig maçından Konyaspor 12’sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4’ünde gol yollarında suskun kaldı.