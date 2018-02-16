Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Konyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu

Konyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
Atiker Konyaspor'un ilk 11'i:

Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Mehdi, Eto'o, Jahovic

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Lens, Love


Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’ndaki müsabaka bugün saat 20.00’de başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
 


DERBİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI 


Beşiktaş’ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte daha önce üçer sarı kart gören Anderson Talisca ve Pepe’ye, son Kardemir Karabükspor karşılaşmasında Oğuzhan Özyakup ile Adriano Correia da eklendi.

Bu dört oyuncu, Atiker Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.


34. RANDEVU 

         
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 33 karşılaşmadan 19’unu kazandı, 10’unda berabere kaldı, 4’ünü yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş’ın 68 golüne, Konyaspor 28 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Öte yandan, iki takım sezon başında Turkcell Süper Kupa maçında karşılaştı.

Samsun’da yapılan müsabakayı Atiker Konyaspor 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.


BEŞİKTAŞ SON 12 MAÇTA 5 KEZ KAZANABİLDİ


Beşiktaş, genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor’u son maçlarda yenmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçından 5’ini kazanırken, 5 kez berabere kaldı, 2 kez de mağlup oldu.

Bu arada, iki takım arasındaki 33 lig maçından Konyaspor 12’sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4’ünde gol yollarında suskun kaldı.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Esmee Visser kendini aştı

Esmee Visser kendini aştı
Galatasaray, 6 haftada 1 kez İstanbul dışına çıkacak

Galatasaray, 6 haftada 1 kez İstanbul dışına çıkacak
TFF'den başsağlığı mesajı

TFF'den başsağlığı mesajı
Evkur Yeni Malatyaspor Bursa yolcusu

Evkur Yeni Malatyaspor Bursa yolcusu
Andres Iniesta için Çin’den çılgın teklif!

Andres Iniesta için Çin’den çılgın teklif!
Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes'ten flaş Beşiktaş açıklaması

Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes'ten flaş Beşiktaş açıklaması
Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil Bursaspor idmanında...

Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil Bursaspor idmanında...
Ozan Tufan'a flaş transfer teklifi! Kabul etti...

Ozan Tufan'a flaş transfer teklifi! Kabul etti...
Portekiz'de Ali Koç sesleri

Portekiz'de Ali Koç sesleri
Federer zirveye çok yakın

Federer zirveye çok yakın
Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'ya dev talip!

Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'ya dev talip!