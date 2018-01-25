Konyaspor'dan Demba Ba açıklaması

Erdinç Şahin

AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde hata yapmak istemediklerini, ince eleyip sık dokuduklarını söyledi.ile sürekli istişare içerisinde olduklarını ifade eden Baydar, "Hocamız, takıma dahil olur olmaz faydalı olabilecek hazır futbolcu istiyor. Biz de aynı kanaatteyiz. Dolayısıylakonusunda ısrarcı olmadık. Bu futbolcu yerine alternatif isimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerde önemli mesafeler aldığımızı söyleyebilirim. En kısa sürede transferi tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.