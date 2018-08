İşte Konyaspor'dan yapılan açıklama:

Atiker Konyaspor’umuz Perulu milli futbolcu Paolo Hurtado ile resmi sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde İkinci Başkanımız Selçuk Aksoy, Başkan Yardımcımız Abbas Kılıç, as başkanlarımız Osman Koçak ve Mustafa Aydınalp hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan As Başkanımız Osman Koçak “Transfer dönemi içinde önemli isimleri Atiker Konyaspor’umuza kazandırdık. Onlardan bir tanesi de Paolo Hurtado. Kendisi çok yönlü bir oyuncu. Kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni transferimiz Hurtado ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamızın heyecanla bu transferi beklediğini biliyoruz. Ancak taraftarlarımız imzanın bu saate kadar uzamasının haklı sebepleri olduğunu mutlaka değerlendireceklerdir. Sonuç itibariyle karşılıklı olarak her konuda anlaştık. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.

Yeni transferimiz Paola Hurdato ise “ Daha önce muazzam bir ambiyansın olduğu bu şehirde ve stadyumda sahaya çıkma şansını yakalamıştım. Şimdi artık Konyaspor’dayım ve takımımız için büyük bir hırsla çalışıp, başarımıza katkı sağlamaya gayret edeceğim” şeklinde konuştu.

Avrupa Ligi’nde 9 maça çıkan Hurdato orta saha ve forvet arkasında görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon Vitoria Guimaraes takımında forma giyen Hurdato 28 Eylül’de 2017’de Konya’da oynadığımız ve 2-1 kazandığımız UEFA Avrupa Ligi maçında konuk ekibin golünü atmıştı.

Hurdato Atiker Konyaspor’umuzda 16 numaralı formayı giyecek.