Konyaspor, Nakoulma'nın peşine düştü

Kanat arayışlarını sürdüren ve Umar Aminu’yu, Rizespor’a kaptıran Atiker Konyaspor, rotayı Prejuce Nakoulma’ya çevirdi.

27 Temmuz 2018, Cuma 12:53
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Kanat arayışlarını sürdüren ve Umar Aminu’yu, Rizespor’a kaptıran Atiker Konyaspor, rotayı Prejuce Nakoulma’ya çevirdi.

Yeşil-Beyazlılar’ın, ülkemizde Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor’da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken ve Fransa’nın Nantes ekibine giden Burkina Fasolu futbolcuyu istediği belirtildi.

Fransa’da fazla forma şansı bulamayan Nakoulma’nın, Türkiye’ye geri dönmek istediği bu nedenle Konya’nın teklifine sıcak bakabileceği konuşuluyor.

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