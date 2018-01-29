Konyaspor Samuel Eto'o'yu transfer ediyor!

"ETO'O İLE İLGİLENİYORUZ"

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Erdinç Şahin

Birçok santrfor isimle görüşen Yeşil-Beyazlı yönetim,ayrılacağı iddia edilengolcü’ya teklifte bulundu.ya 2.5 yıllık sözleşme önerdi. Bu transferin yarın netlik kazanması bekleniyor.Yaşanan gelişmelerin ardından;, "tabii ki de büyük bir futbolcu. Kariyeri tartışılmaz. Herkes böyle bir futbolcuyu kendi takımında görmek ister.ile ilgileniyoruz. Süreç nasıl gelişecek hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.Atiker Konyaspor’un dün kontak sağladığıKamerunlu golcüsüönerilen sözleşme detayları belli oldu.Yeşil Beyazlı yönetim ilk etapta’ya 2.5 yıllık sözleşme sunarken; ücreti ise 5 milyon Euro olarak belirledi. Konyasporlu yetkililer sözleşmeye ek olarak; bonuslar ve maç başı ücretlerini ilave etti.konusunda Ajansspor editörü Salim Manav'a konuşan Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Samuel Eto'o ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda net bir anlaşma söz konusu değil. Oyuncuyla ilgili problem yok. Fakat sözleşmede bazı konularda mutabakata varamadık. Sözleşmenin detaylarını konuşuyoruz. Bu transfer yarın netlik kazanacak" dedi.