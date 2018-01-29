Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Konyaspor Samuel Eto'o'yu transfer ediyor!

Atiker Konyaspor’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Süper Lig’de Gençlerbirliği’ne 2-1’lik skorla mağlup olan Konya ekibi golcü transferi için düğmeye bastı.

Konyaspor Samuel Eto'o'yu transfer ediyor!
Birçok santrfor isimle görüşen Yeşil-Beyazlı yönetim, Antalyaspor’dan ayrılacağı iddia edilen Kamerunlu golcü Samuel Eto’o’ya teklifte bulundu. Konyaspor, Samuel Eto’o ya 2.5 yıllık sözleşme önerdi. Bu transferin yarın netlik kazanması bekleniyor.
 

"ETO'O İLE İLGİLENİYORUZ"


Konyaspor'un Eto'o'yu transfer etme isteği resmen açıklandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından; Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Samuel Eto'o tabii ki de büyük bir futbolcu. Kariyeri tartışılmaz. Herkes böyle bir futbolcuyu kendi takımında görmek ister. Eto'o ile ilgileniyoruz. Süreç nasıl gelişecek hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. 
 

SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU


Atiker Konyaspor’un dün kontak sağladığı Antalyaspor’un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto’o’ya önerilen sözleşme detayları belli oldu.

Yeşil Beyazlı yönetim ilk etapta Eto’o’ya 2.5 yıllık sözleşme sunarken; ücreti ise 5 milyon Euro olarak belirledi. Konyasporlu yetkililer sözleşmeye ek olarak; bonuslar ve maç başı ücretlerini ilave etti.

Samuel Eto'o konusunda Ajansspor editörü Salim Manav'a konuşan Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Samuel Eto'o ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda net bir anlaşma söz konusu değil. Oyuncuyla ilgili problem yok. Fakat sözleşmede bazı konularda mutabakata varamadık. Sözleşmenin detaylarını konuşuyoruz. Bu transfer yarın netlik kazanacak" dedi.

(Ajansspor)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e: Sakın kaleden çıkma

Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e: Sakın kaleden çıkma
Galatasaray yönetimine Ndiaye şoku

Galatasaray yönetimine Ndiaye şoku
Süper Lig'de 19. haftanın puan durumu (Puan durumu Süper Lig)

Süper Lig'de 19. haftanın puan durumu (Puan durumu Süper Lig)
Selçuk İnan'ın olay yaratan görüntüsü! İçki içerken yakalandı

Selçuk İnan'ın olay yaratan görüntüsü! İçki içerken yakalandı
Selçuk İnan rakı içerken görüntülendi

Selçuk İnan rakı içerken görüntülendi
Antalyaspor otobüsüne saldırı

Antalyaspor otobüsüne saldırı
Vagner Love Beşiktaş için imzayı atacak

Vagner Love Beşiktaş için imzayı atacak
Obradovic'ten takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na tokat

Obradovic'ten takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na tokat
Deniz Naki, PFDK'ye sevk edildi

Deniz Naki, PFDK'ye sevk edildi
Trabzonspor- Fenerbahçe maçı özeti

Trabzonspor- Fenerbahçe maçı özeti
Vagner Love İstanbul'a geliyor!

Vagner Love İstanbul'a geliyor!