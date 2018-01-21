Konyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 2-2

Nazlı Erdol

'in 18. haftasındasahasında'u konuk etti.15. dakikadaile duvar pasında, kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta kalecitopu kornere çeldi.18. dakikada Trabzonsporlu futbolcu’e yaptığı sert hareket sonrasındadirekt kırmızı kartla oyunda dışında kaldı.25. dakikada Abdülkadir Ömür’ün sol kanattan açtığı ortada topu göğsüyle yumuşatarak kontrol eden Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Serkan Kırıntılı’dan döndü. Pozisyonun devamında Burak Yılmaz, sağ çaprazdan tekrar vurdu, ancak meşin yuvarlak auta gitti.26. dakikada Okay Yokuşlu’nun ara pasında topla buluşan Burak Yılmaz’ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.36. dakikada Ferhat Öztorun’un sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa hareketlenen Yatabare’nin vuruşunda top üstten auta gitti.43. dakikada Ömer Ali Şahiner’in pasına hareketlenen Vedat Bora, kaleciile karşı karşıya kaldı. Vedat Bora’nın yerden plasesinde topu kaleci Onur Kıvrak kornere gönderdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.78. dakikada ev sahibi'in attığı golle 1-0 öne geçti.81. dakikadapenaltı kazandı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Burak Yılmaz, fileleri havalandırdı ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.90. dakikada'ın attığı golle 2-1 öne geçti.90+4. dakikada, Orkan Çınar'ın 30 metreden kullandığı frikikten attığı golle skoru 2-2 yaptı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atiker Konyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.