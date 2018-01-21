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Konyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Atiker Konyaspor'un gollerini Milosevic ve 90+4'te Orkan Çınar atarken, Trabzonspor'un gollerini Burak Yılmaz kaydetti. Konyaspor'da Ali Turan, Trabzonspor'da ise Hubocan kırmızı kartla oyun dışında kaldı

21 Ocak 2018, Pazar 16:07
Konyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 2-2
Süper Lig'in 18. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

15. dakikada Vedat Bora ile duvar pasında Ömer Ali Şahiner, kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Onur Kıvrak topu kornere çeldi.

18. dakikada Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür’e yaptığı sert hareket sonrasında Ali Turan direkt kırmızı kartla oyunda dışında kaldı.

25. dakikada Abdülkadir Ömür’ün sol kanattan açtığı ortada topu göğsüyle yumuşatarak kontrol eden Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Serkan Kırıntılı’dan döndü. Pozisyonun devamında Burak Yılmaz, sağ çaprazdan tekrar vurdu, ancak meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Okay Yokuşlu’nun ara pasında topla buluşan Burak Yılmaz’ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Ferhat Öztorun’un sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa hareketlenen Yatabare’nin vuruşunda top üstten auta gitti.



43. dakikada Ömer Ali Şahiner’in pasına hareketlenen Vedat Bora, kaleci Onur Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Vedat Bora’nın yerden plasesinde topu kaleci Onur Kıvrak kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

78. dakikada ev sahibi Konyaspor, Milosevic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

81. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Burak Yılmaz, fileleri havalandırdı ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

90. dakikada Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın attığı golle 2-1 öne geçti.

90+4. dakikada Atiker Konyaspor, Orkan Çınar'ın 30 metreden kullandığı frikikten attığı golle skoru 2-2 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atiker Konyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.


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