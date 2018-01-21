Konyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig
'in 18. haftasında Atiker Konyaspor
sahasında Trabzonspor
'u konuk etti.
15. dakikada Vedat Bora
ile duvar pasında Ömer Ali Şahiner
, kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Onur Kıvrak
topu kornere çeldi.
18. dakikada Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür
’e yaptığı sert hareket sonrasında Ali Turan
direkt kırmızı kartla oyunda dışında kaldı.
25. dakikada Abdülkadir Ömür’ün sol kanattan açtığı ortada topu göğsüyle yumuşatarak kontrol eden Burak Yılmaz, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Serkan Kırıntılı’dan döndü. Pozisyonun devamında Burak Yılmaz, sağ çaprazdan tekrar vurdu, ancak meşin yuvarlak auta gitti.
26. dakikada Okay Yokuşlu’nun ara pasında topla buluşan Burak Yılmaz’ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
36. dakikada Ferhat Öztorun’un sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa hareketlenen Yatabare’nin vuruşunda top üstten auta gitti.
43. dakikada Ömer Ali Şahiner’in pasına hareketlenen Vedat Bora, kaleci Onur Kıvrak
ile karşı karşıya kaldı. Vedat Bora’nın yerden plasesinde topu kaleci Onur Kıvrak kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
78. dakikada ev sahibi Konyaspor
, Milosevic
'in attığı golle 1-0 öne geçti.
81. dakikada Trabzonspor
penaltı kazandı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Burak Yılmaz, fileleri havalandırdı ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.
90. dakikada Trabzonspor
, Burak Yılmaz
'ın attığı golle 2-1 öne geçti.
90+4. dakikada Atiker Konyaspor
, Orkan Çınar'ın 30 metreden kullandığı frikikten attığı golle skoru 2-2 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atiker Konyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.
Nazlı Erdol