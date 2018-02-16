Konyaspor'un eski oyuncusu Muhammed Yürükuslu vefat etti. 

MUHAMMED YÜRÜKUSLU KİMDİR?

Erdinç Şahin

vefat etti.26 yaşındaki Muhammed Yürükuslu, 26 Ocak 2018 tarihinde evinde beyin kanaması geçirmişti."Futbola Konyaspor altyapısında başlayan, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak A takım kadrosuna dahil edilen ve 2013-2014 sezonunun sonuna kadar kulübümüze başarıyla hizmet eden Muhammed Yürükuslu’nun vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız.Konyaspor’umuzun şampiyon kadrosu içinde yer alan merhum’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Konya spor camiasına başsağlığı diliyoruz.Mekanı cennet olsun…"1991 doğumlu sol bek, Konyaspor'un transfer yasağı aldığı 2011-2012 sezonunda takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyordu. Konyaspor'dan sonra alt liglerde çok sayıda takımda forma giyen Muhammet, geçen sezon pilot takım'da oynamıştı.