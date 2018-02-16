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Konyaspor'un eski oyuncusu Muhammed Yürükuslu vefat etti

Süper Lig'de bir dönem Konyaspor forması giyen 26 yaşındaki Muhammed Yürükuslu hayatını kaybetti.

16 Şubat 2018, Cuma 12:53
Konyaspor'un eski oyuncusu Muhammed Yürükuslu vefat etti
Konyaspor'un eski oyuncusu Muhammed Yürükuslu vefat etti. 
 
26 yaşındaki Muhammed Yürükuslu, 26 Ocak 2018 tarihinde evinde beyin kanaması geçirmişti.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:
 
"Futbola Konyaspor altyapısında başlayan, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak A takım kadrosuna dahil edilen ve 2013-2014 sezonunun sonuna kadar kulübümüze başarıyla hizmet eden Muhammed Yürükuslu’nun vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız.
 
Konyaspor’umuzun şampiyon kadrosu içinde yer alan merhum Muhammed Yürükuslu’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Konya spor camiasına başsağlığı diliyoruz.
 
Mekanı cennet olsun…"
 

MUHAMMED YÜRÜKUSLU KİMDİR?


1991 doğumlu sol bek, Konyaspor'un transfer yasağı aldığı 2011-2012 sezonunda takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyordu. Konyaspor'dan sonra alt liglerde çok sayıda takımda forma giyen Muhammet, geçen sezon pilot takım Anadolu Selçukspor'da oynamıştı. 



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