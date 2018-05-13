Konyaspor ve Alanyaspor ligde kalmayı garantiledi

Süper Lig'de Karabükspor ve Gençlerbirliği önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele verecekler. Osmanlıspor ve Akhisarspor düşme hattındaki takımlar. Akhisarspor, Kayserispor deplasmanından en az 1 puan alırsa Osmanlıspor küme düşen son takım olacak. Atiker Konyaspor da ligde kalmayı garantiledi.

KONYASPOR RAHATLADI

Atiker Konyaspor, Osmanlıspor'un sahasında Beşiktaş'a yenilmesiyle ligde kalmayı garantiledi. Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak puanını 36'e yükselten Atiker Konyaspor, maçın ardından kümede kalmak için Osmanlıspor-Beşiktaş maçının skorunu beklemeye başladı.

'ÇOK ŞÜKÜR'

Yeşil beyazlılar bu akşam oynanan ve Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe maçını beklemeden ikili averajla ligde kalmayı garantiledi. Yeşil beyazlılar ligde kalmanın mutluluğunu yaşarken, takım kaptanı Ali Turan sosyal medya hesabında, 'Çok şükür' yazısını paylaştı.



