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Köpeğe çarpan sürücü plakasını olay yerinde düşürüp, kaçtı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe  çarpan sürücü aracın plakasını olay yerinde düşürüp, kaçtı
 

Köpeğe çarpan sürücü plakasını olay yerinde düşürüp, kaçtı
Umuttepe’den İzmit istikametine seyir halindeki sürücüsü henüz bilinmeyen 54 KU 187 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe hızla çarptı.

AYAKLARI KIRILDI, KUYRUĞU KOPTU


Kazada köpeğin iki ayağını kırık olduğu ve kuyruğunun koptuğu öğrenildi.


 

PLAKASINI DÜŞÜRDÜ


Köpeğe çarpan aracın plakası ise olay yerinde düştü. İsmi öğrenilemeyen sürücü hızla olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜYÜ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI


Kazayı gören çevredekiler belediyenin veteriner birimine ve zabıtaya  haber verdi.

Veteriner hekimin müdahalesinin ardından yaralı köpek zabıta ekipleri tarafından götürüldü. Ekipler köpeğe çarpıp kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
 
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