Köpeğe çarpan sürücü plakasını olay yerinde düşürüp, kaçtı

AYAKLARI KIRILDI, KUYRUĞU KOPTU

PLAKASINI DÜŞÜRDÜ

SÜRÜCÜYÜ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mine Bozkurt

Umuttepe’den İzmit istikametine seyir halindeki sürücüsü henüz bilinmeyen 54 KU 187 plakalı araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan köpeğe hızla çarptı.Kazada köpeğin iki ayağını kırık olduğu ve kuyruğunun koptuğu öğrenildi.Köpeğe çarpan aracın plakası ise olay yerinde düştü. İsmi öğrenilemeyen sürücü hızla olay yerinden kaçtı.Kazayı gören çevredekiler belediyenin veteriner birimine ve zabıtaya haber verdi.Veteriner hekimin müdahalesinin ardından yaralı köpek zabıta ekipleri tarafından götürüldü. Ekipler köpeğe çarpıp kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.