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Köpeğe tecavüz eden adamdan iğrenç savunma!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, köpeğe tecavüz etmeye çalışırken yakalanan, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınan N.C. (82) ifadesinde, "Nefsime yenik düştüm" dedi.

Köpeğe tecavüz eden adamdan iğrenç savunma!
Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, sosyal medya sayfasında, yaşlı bir adamın, boynuna kemer bağladığı köpeğe tecavüz ederken çekildiği öne sürülen görüntüleri paylaşmasının ardından hayvanseverler ayaklandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çekildiği ileri sürülen görüntülerde yaşlı adam, boynuna kemer bağladığı köpeğe iddiaya göre tecavüz ederken yanına gelen bir kişi, "Ne yapıyorsun orada? Yaşından, başından da mı utanmıyorsun? Evimin karşısındasın. Cami var orada" diye tepki gösterdi, adama vurdu.

Kocaeli'de iğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti Kocaeli'de iğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti 

ŞİKAYETLER SONUCUNDA GÖZALTINA ALINDI


İç çamaşırı ve pantolonunu yukarı çekerek toparlanan yaşlı adam ise, "Bir cahillik yaptık" diye karşılık verdi. Görüntüleri çeken kişi, "Polis çağırayım mı?" derken, yaşlı adam ise "Yok" yanıtını verdi.



Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu sosyal medya hesabından, "Sosyal medyada gezmekte olan görüntülerde şahsın hayvana tecavüz ettiği, suç üstü yakalandığı, zavallı hayvana bilerek acı ve ızdırap verdiği, yaşam hakkına kast ettiği açıkça görülmektedir. Gelen duyumlar arasında olayın Kocaeli Gebze’de gerçekleştiği duyumları bulunmaktadır. Bu şahsın tespit edilerek gerekli cezayı alması için verilen şikayet dilekçesini, verilen adreslere göndermeliyiz" denildi. Bunun ardından hayvanseverler e-posta yoluyla kurumlara şikayette bulundu.
 

KABUL ETTİ


Dün yapılan araştırmaların ardından görüntülerdeki kişinin N.C. olduğu belirlendi. Polis, N.C.’yi gözaltına aldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen N.C. emniyetteki ifadesinde, "Nefsime yenik düştüm. Köpeği yatırdım ama yapamadım" dedi. Gözaltına alınan N.C.’nin yakınları emniyete gelmeyerek, yaşlı adam hakkındaki soruşturma hakkında bilgi almadı. N.C. emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.


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