Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

ŞÜPHELENEN VATANDAŞLAR DURUMU ORTAYA ÇIKARDI

SUÇ KAYDI VAR

Mine Bozkurt

İddiaya göre, 40 yaşındaki Y.G. isimli evsiz şahıs, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 75. Yıl Gösteri Merkezi fuar alanı yakınlarında, bir sokak köpeğinin yanına giderek sevmeye başladı.Etrafta kimsenin olup olmadığını inceleyen Y.G., bir süre sonra Gösteri Merkezi tribünleri altında kendisi için yaptığı çadırdan barınağa doğru yöneldi.Köpekle birlikte içeri giren şahsın durumundan şüphelenen çevredeki vatandaşlar, çadırın olduğu noktaya gittiler.Cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başlayan vatandaşlar, çadırın giriş perdesini açtıklarında, Y.G.'nin köpeğe tecavüz ettiğini görüp kayda aldılar.Vatandaşlar tarafından darp edilen şahıs, gözaltına alındı. Şahsın GBT'sinde birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi.