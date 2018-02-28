Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Y.G isimli bir vatandaşın Tarsus Kültür Merkezi yanındaki bir barakada köpeğe tecavüz ettiği iddia edildi

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
İddiaya göre, 40 yaşındaki Y.G. isimli evsiz şahıs, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan 75. Yıl Gösteri Merkezi fuar alanı yakınlarında, bir sokak köpeğinin yanına giderek sevmeye başladı.

Etrafta kimsenin olup olmadığını inceleyen Y.G., bir süre sonra Gösteri Merkezi tribünleri altında kendisi için yaptığı çadırdan barınağa doğru yöneldi.

ŞÜPHELENEN VATANDAŞLAR DURUMU ORTAYA ÇIKARDI


Köpekle birlikte içeri giren şahsın durumundan şüphelenen çevredeki vatandaşlar, çadırın olduğu noktaya gittiler.

Cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başlayan vatandaşlar, çadırın giriş perdesini açtıklarında, Y.G.'nin köpeğe tecavüz ettiğini görüp kayda aldılar.

SUÇ KAYDI VAR


Vatandaşlar tarafından darp edilen şahıs, gözaltına alındı. Şahsın GBT'sinde birçok suçtan kaydı olduğu belirlendi.


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