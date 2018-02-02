Köpeği aracın arkasına bağlayıp sürükleyen kişiye suç duyurusu

'HUKUKİ OLARAK GEREKENİ YAPACAĞIZ'

PARA CEZASI KESİLMİŞTİ

Mine Bozkurt

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Baro Yönetim Kurulu Üyesi ve Hayvan Hakları Komisyon Koordinatörü Furkan Kılıç, Çukurova ilçesinde aracının arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyen sürücü H.K. ile ilgili suç duyurusu dilekçesini Adana Cumhuriyet Başsavcılığı suçüstü bürosuna verdi.Baro Başkanı Avukat Küçük, yaptığı açıklamada, kamu vicdanını derinden yaralayan ve büyük infial yaratan olayın faali hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Hayvanlara yönelen vahşi ve acımasız saldırılara da seyirci kalmayarak, sorumlular hakkında yasal işlem yapılması, hak ettikleri cezayı almaları noktasında hukuki olarak gerekeni yapacağız." ifadesini kullandı.Merkez Çukurova ilçesinde hafif ticari aracın arkasına iple bağlanan köpeğin yolda sürüklenmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri inceleme başlatmıştı.Polis ekiplerinin ulaştığı H.K’nin ifadesinde, kendisine ait köpeğin önceki gün sokakta başka bir aracın çarpması sonucu telef olduğunu, kokmaya başlaması üzerine evinin uzağındaki bir araziye gömmek için aracının arkasına bağlayıp çektiğini söylediği belirtilmişti. Köpeğini kazadan sonra veteriner hekime götürmeyen H.K’ye bin 255 lira idari para cezası uygulanmıştı.