Köpeği aracın arkasına bağlayıp sürükleyen kişiye suç duyurusu

Telef olan köpeğini aracının arkasına iple bağlayarak sürüklediği ileri sürülen kişi hakkında Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'nca suç duyurusu yapıldı

Köpeği aracın arkasına bağlayıp sürükleyen kişiye suç duyurusu
Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Baro Yönetim Kurulu Üyesi ve Hayvan Hakları Komisyon Koordinatörü Furkan Kılıç, Çukurova ilçesinde aracının arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyen sürücü H.K. ile ilgili suç duyurusu dilekçesini Adana Cumhuriyet Başsavcılığı suçüstü bürosuna verdi.

'HUKUKİ OLARAK GEREKENİ YAPACAĞIZ'


Baro Başkanı Avukat Küçük, yaptığı açıklamada, kamu vicdanını derinden yaralayan ve büyük infial yaratan olayın faali hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Hayvanlara yönelen vahşi ve acımasız saldırılara da seyirci kalmayarak, sorumlular hakkında yasal işlem yapılması, hak ettikleri cezayı almaları noktasında hukuki olarak gerekeni yapacağız." ifadesini kullandı.

PARA CEZASI KESİLMİŞTİ


Merkez Çukurova ilçesinde hafif ticari aracın arkasına iple bağlanan köpeğin yolda sürüklenmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri inceleme başlatmıştı.

Polis ekiplerinin ulaştığı H.K’nin ifadesinde, kendisine ait köpeğin önceki gün sokakta başka bir aracın çarpması sonucu telef olduğunu, kokmaya başlaması üzerine evinin uzağındaki bir araziye gömmek için aracının arkasına bağlayıp çektiğini söylediği belirtilmişti. Köpeğini kazadan sonra veteriner hekime götürmeyen H.K’ye bin 255 lira idari para cezası uygulanmıştı.


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