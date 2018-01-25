Köpeği aracın arkasında sürükleyerek öldürdü!

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir öğretmenin, kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek öldürdüğünü gösteren video büyük tepki çekti. Adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

25 Ocak 2018, Perşembe 17:30
Köpeği aracın arkasında sürükleyerek öldürdü!
Mersin Erdemli'ye bağlı Akdeniz Mahallesi’nde Rottweiler cinsi bir köpeğin kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklendiğini gören kişi, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yapılan suç duyurusu üzerine olayın şüphelisi olarak öğretmen Ahmet D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, şüpheliye ait olduğu öğrenilen köpeğin telef olduğu belirlendi.
 

SERBEST BIRAKILDI


Adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 

'KAMYONETİN KASASINDAYDI, DÜŞMÜŞ!'


Ahmet D’nin ifadesinde, tavuklarına zarar veren köpeği başka bir yere bırakmak için kamyonetin kasasında götürdüğünü, bu sırada da düştüğünü fark etmediğini söylediği iddia edildi.

Mersin Hayvanları Koruma ve Sahiplendirme Platformu´nun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Rottweiler cinsi köpeğin bir arazi aracının arkasına bağlı sürükleniyor.



'AZ ÖNCE KOŞUYORDU, ŞU AN ÖLMÜŞ VAZİYETTE'


Görüntüyü kaydeden kişinin, "Mersin´in Erdemli ilçesinde bir pikabın arkasında köpeği bağlayarak sürüklüyor. Köpek az önce koşuyordu şu an ölmüş vaziyette" konuşması da yer aldı. Köpeği sürükleyen aracı sınıf öğretmeni olduğu iddia edilen A.D.’nin kullandığı öne sürülürken, Erdemli Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı.

AA / DHA


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