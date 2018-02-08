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Köpeği asarak öldürdüler

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sokak köpeği boynundan iple asılarak öldürüldü. Çevredekilerin durumu fotoğraflayıp, polis, zabıta ve Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan'a bildirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Köpeği asarak öldürdüler
Çolak İbrahim Bey Mahallesi'ndeki S.G.'ye ait ahırın önündeki kalaslara kulağında küpe bulunan  sokak köpeğinin boynundan iple asılı olduğunu gören aralarında çocukların da bulunduğu çevredekiler, cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti.

Ardından durum polis ve zabıta ekipleri ile SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan'a bildirildi. Olay yerine giden polis ve zabıta ekipleri, söz konusu köpeğin asılı olduğu yerde olmadığını belirledi. Bunun üzerine ahırın sahibi S.G.'nin bilgisine başvurdu. S.G., böyle bir şeyi kendisinin yapmadığını söyledi.


'KÖPEK ASILI OLDUĞU YERDE YOKTU! KÖPEĞİ YOK ETMİŞLER'


Bunun üzerine polis ve zabıta ekipleri tutanak tutup, olay yerinden ayrıldı. Sokak köpeğini boynundan iple asarak telef eden kişinin bulunup, hak ettiği cezayı alması için konunun takipçisi olacağını belirten SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan, "İhbar gelince hemen olay yerine gittim. Ancak, köpek asılı olduğu yerde yoktu. Köpeği yok etmişler. Görgü tanıkları ile konuştum. Fotoğrafı çeken bir çocuktu. Birlikte hastaneye gidip, çocuk için travma raporu aldık. Ardından görgü tanıkları ile Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayet dilekçemizi verdik" dedi. Polis, köpeğin telef edilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

DHA


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