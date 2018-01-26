Köpeği sürükleyerek öldüren öğretmen açığa alındı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek öldürdüğü iddia edilen öğretmenin idari soruşturma kapsamında açığa alındığı bildirildi

26 Ocak 2018, Cuma 15:46
Köpeği sürükleyerek öldüren öğretmen açığa alındı
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, köpeğin sürüklenerek öldürüldüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından şüpheli ilkokul öğretmeni A.D. hakkındaki adli soruşturmanın sürdüğünü hatırlattı. Mersin’in Erdemli ilçesinde kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek öldürdüğü iddia edilen öğretmenin idari soruşturma kapsamında açığa alındığı bildirildi.
 

HAKKINDA YÜRÜYEN BİR SORUŞTURMA DAHA VAR


Olayın takipçisi olduklarını belirten Koca, "Şüpheli öğretmen, hakkındaki idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Bu kişi daha önce de görev yaptığı okulda psikolojik sorunları nedeniyle soruşturma geçirmiş, öğretmenlik görevini devamlı surette yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu alması istenilmiş. Bu soruşturma da halen devam etmektedir" ifadelerini kullandı.


SERBEST BIRAKILMIŞTI


A.D, kamyonetin arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.


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