Köpeğini ağaca asarak öldüren şahıs serbest bırakıldı

Büşra Kamış

Şehir mezarlığında çuval içerisinde yakılarak öldürülmüş köpek bulunduğu iddiaları üzerine çalışma başlatan Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ölü bulunan köpeğin, 70 yaşındaki Arif A'ya ait olduğunu belirledi.Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde köpeği yakmadığını, ağaca asarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.İfadesinde, ölü bulunan köpeğe 10 yıldır kendisinin baktığını, son günlerde saldırgan tavırlar sergilediği için kızdığı köpeği ağaca asarak öldürdükten sonra çuvala koyarak, şehir mezarlığındaki çalılık alana attığı bilgisini veren Arif A'ya "Koruma Kanunu'na Muhalefet ve Mala Zarar Verme" suçlarından işlem yapıldı.Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.