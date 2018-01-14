Köpeğini yılandan korumak isterken canından oldu

YILAN PARMAĞINI ISIRDI

BİR SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ YILANI

Mine Bozkurt

'dakentinin kuzeyinde yer alanbölgesinde ismi verilmeyen 24 yaşındaki bir adam, köpeğini zehirli bir yılandan korumaya çalışırken yılan tarafından ısırılarak hayatını kaybetti.Yerel polis Josh McKenzie hayatını kaybeden kişiyle ilgili ABC News'a yaptığı açıklamasında, "Köpeğinin bahçedeki havlamalarını duyunca dışarı çıktı ve köpeğini Avustralya'da zehirli bir yılan türü olan bir kahverengi yılanla boğuşurken gördü. Köpeğini kurtarmaya çalışırken yılan tarafından parmağından ısırıldı" dedi.Polisin açıklamasına göre ısırılmasının ardından hastaneye kaldırılan ve panzehir verilen adam bütün çabalara rağmen bir saat sonra hayatını kaybetti.lar dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olup Avustralya'nın en ölümcül hayvanlarından biri. Kahverengi yılanlar karakteristik olarak agresif, çiftlik ve kentsel alanlarda yaşıyorlar.