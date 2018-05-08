Köpek faciası: 6 çocuk can verdi!

Hindistan'ın Sitapur bölgesinde 6 çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı

Köpek faciası: 6 çocuk can verdi!
Hindistan'da köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuk hayatını kaybetti.
 
Kıdemli polis memuru Anand Kulkarni, Uttar Pradeş eyaletinin Sitapur bölgesinde geçen hafta 5 gün içinde köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini, onlarca çocuğun yaralandığını belirtti.

Kulkarni, saldırılardan çoğunun, çocuklar dışarıda mango toplarken ya da evlerinin dışında tuvalete giderken yaşandığını söyledi.
 
Yetkililer, geçen kasım ayından bu yana yaşları 5-12 arası değişen 12 çocuğun köpek saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade etti.
 
Çocukların kaç köpeğin saldırısına uğradığına ilişkin bilgi verilmedi.
 
Başıboş gezen köpek sürülerinden çok korktuklarını dile getiren bölge sakinleri, çocuklarını dışarıya çıkarmaya tereddüt ediyor.
 
Köpek saldırıları nedeniyle okula devamsızlık oranları artarken yetkililer, ailelere okula gidip gelirken çocuklarına eşlik etmeleri uyarısında bulundu.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hawaii'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Hawaii'de 6,9 büyüklüğünde deprem
Trump, Kudüs Büyükelçiliği'nin açılış törenine katılmayacak

Trump, Kudüs Büyükelçiliği'nin açılış törenine katılmayacak
Rus helikopteri Suriye'de düştü!

Rus helikopteri Suriye'de düştü!
Trump, İran kararını bugün açıklayacak

Trump, İran kararını bugün açıklayacak

Hindistan'ın gizemli topluluğu: Sadhular

Hindistan'ın gizemli topluluğu: Sadhular
Lübnan'da parlamento seçimlerine katılım yüzde 49.20

Lübnan'da parlamento seçimlerine katılım yüzde 49.20
Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde

Lübnan seçimlerinde Hizbullah-Emel ittifakı önde
Lübnan seçimlerine ilişkin İsrail'den ilk yorum

Lübnan seçimlerine ilişkin İsrail'den ilk yorum
Yemen'de saldırı: 6 ölü, 30 yaralı

Yemen'de saldırı: 6 ölü, 30 yaralı
Kudüs'te 'ABD Büyükelçiliği'ni gösteren levhalar yerleştirildi

Kudüs'te 'ABD Büyükelçiliği'ni gösteren levhalar yerleştirildi
Fransa'da başbakan ve sendikalar anlaşma sağlayamadı

Fransa'da başbakan ve sendikalar anlaşma sağlayamadı