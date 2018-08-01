Köpek sevgisi bacaklarından etti!

Greg Manteuful isimli Amerikalı adam, köpekleri çok seviyordu. Köpeği ayağını yaladıktan hemen sonra kan enfeksiyonu geçirdi. Ailesi ve sağlık görevlileri, enfeksiyonun ne kadar hızlı yayıldığına inanamadılar. Manteuful’ın perişan karısı bisiklete binmek için giden eşine ne olduğunu gördüğünde gözlerine inanamadı.

"Kapnocytophaga" isimli bakteri neden oldu

Adamın karısı Dawn, köpeğin Manteuful'u yalamadan önce saldırgan davranışlar gösterdiğini kaydetti ve ekledi "Birisi onu dövmüş ya da kötü davranmış gibi görünüyordu."

Yapılan kan testleri sonucunda adamın "kapnocytophaga" adı verilen bakterinin neden olduğu bir enfeksiyona yakalandığı ortaya çıktı. Enfeksiyon sonucu Manteuful bacaklarından oldu. Genç kadın, kocasının doktorlara "İhtiyacınız olanı alın ama beni yaşatın" diye yalvardığını aktardı.

Hastalık uzmanı Dr. Silvia Munoz-Price şunları söyledi: “Bu tip bakteriler köpeklerin tükürüğünden geliyor. Kanındaki bu enfeksiyon, vücudunda çok ciddi bir şeyi tetikledi. Enfeksiyon Greg'in kan basıncının düşmesine ve bacaklarındaki dolaşımın hızla azalmasına neden oldu. Bazen dolaşım o kadar azalır ki kollar ve bacaklar işlevini yitirir."

Enfeksiyon ölümcül olduğu için, sağlık görevlileri eninde sonunda bacaklarını kesmek zorunda kaldılar.