Köpek Zucca otistik çocukların dişçiden korkmasını önlüyor
Şili'de otizm hastası çocuklar terapi köpeği Zucca sayesinde dişçiden korkmadan tedavi olabiliyor
Köpeğin sahibi Raul Bareda, otistik çocuğunun Zucca etraftayken daha rahat olduğunu fark etmiş.
İŞİNİ BIRAKIP YARDIM KURULUŞU KURDU
5 yıl önce işini bırakıp kentteki otistik çocuklara destek için kar gütmeyen bir organizasyon oluşturmuş.
Raul Bareda, 'Dişçiler başta sıcak bakmadı. Ama Zucca'nın ne kadar uslu olduğunu ve çocuklar üzerindeki etkisini gördüklerinde fikirlerini değiştirdiler.' diyor.
DOKTORLAR DURUMDAN MEMNUN
'Yanındayım' adlı kuruluş Zucca gibi köpeklerle çocukların dişçi korkularını yatıştırıyor.
Zucca'yı benimseyen doktorlar da durumdan memnun.
Yetkililer Zucca'nın görev yaptığı Santiago Üniversitesi Diş Kliniği'ne ilginin her geçen gün arttığını belirten dişçilerden biri 'Zucca'yı görünce çocukların gerginlikleri bir anda yok oluyor. Dişçinin korkulacak bir yer olmadığını düşünmeye başlıyorlar.' diyor.