Köpek Zucca otistik çocukların dişçiden korkmasını önlüyor

İŞİNİ BIRAKIP YARDIM KURULUŞU KURDU

DOKTORLAR DURUMDAN MEMNUN

6 yaşındaki Labrador cinsi köpek Zucca, Şili'nin başkenti Santiago'da yaşıyor. Görevi ise otistik çocukların korkmadan dişçiye gitmesini sağlamak.Köpeğin sahibi Raul Bareda, otistik çocuğununetraftayken daha rahat olduğunu fark etmiş.5 yıl önce işini bırakıp kentteki otistik çocuklara destek için kar gütmeyen bir organizasyon oluşturmuş.Raul Bareda, 'Dişçiler başta sıcak bakmadı. Ama Zucca'nın ne kadar uslu olduğunu ve çocuklar üzerindeki etkisini gördüklerinde fikirlerini değiştirdiler.' diyor.adlı kuruluşgibi köpeklerle çocukların dişçi korkularını yatıştırıyor.Zucca'yı benimseyen doktorlar da durumdan memnun.Yetkililer Zucca'nın görev yaptığı Santiago Üniversitesi Diş Kliniği'ne ilginin her geçen gün arttığını belirten dişçilerden biri 'Zucca'yı görünce çocukların gerginlikleri bir anda yok oluyor. Dişçinin korkulacak bir yer olmadığını düşünmeye başlıyorlar.' diyor.