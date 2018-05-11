Köpek Zucca otistik çocukların dişçiden korkmasını önlüyor

Şili'de otizm hastası çocuklar terapi köpeği Zucca sayesinde dişçiden korkmadan tedavi olabiliyor

Köpek Zucca otistik çocukların dişçiden korkmasını önlüyor
6 yaşındaki Labrador cinsi köpek Zucca, Şili'nin başkenti Santiago'da yaşıyor. Görevi ise otistik çocukların korkmadan dişçiye gitmesini sağlamak.

Köpeğin sahibi Raul Bareda, otistik çocuğunun Zucca etraftayken daha rahat olduğunu fark etmiş.

İŞİNİ BIRAKIP YARDIM KURULUŞU KURDU


5 yıl önce işini bırakıp kentteki otistik çocuklara destek için kar gütmeyen bir organizasyon oluşturmuş.

Raul Bareda, 'Dişçiler başta sıcak bakmadı. Ama Zucca'nın ne kadar uslu olduğunu ve çocuklar üzerindeki etkisini gördüklerinde fikirlerini değiştirdiler.' diyor.

DOKTORLAR DURUMDAN MEMNUN


'Yanındayım' adlı kuruluş Zucca gibi köpeklerle çocukların dişçi korkularını yatıştırıyor.

Zucca'yı benimseyen doktorlar da durumdan memnun.

Yetkililer Zucca'nın görev yaptığı Santiago Üniversitesi Diş Kliniği'ne ilginin her geçen gün arttığını belirten dişçilerden biri  'Zucca'yı görünce çocukların gerginlikleri bir anda yok oluyor. Dişçinin korkulacak bir yer olmadığını düşünmeye başlıyorlar.' diyor.


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