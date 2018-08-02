Köpekbalığı hırsızından 'aktivistim' savunması

Hırsızlıkla suçlanan Anthony Shannon, evinden San Antonio TV station KENS kanallarıyla yaptığı bağlantıda, uzun zamandır deniz canlılarına ilgi duyduğunu ve bir arkadaşının kendisine San Antonio’daki akvaryumda sıklıkla hayvanların öldüğü bilgisini verdiğini söyledi.

DURUMUNDAN ENDİŞE ETTİĞİ İÇİN KAÇIRMIŞ

Shannon, bir ay kadar önce akvaryumdan su örnekleri alıp incelediğini, burada tutulan hayvanların durumundan endişe ettiğini belirterek, Miss Helen adlı köpek balığını da bu nedenle "kaçırdığını" öne sürdü.

Anthony Shannon, "Bir suçlu değil bir aktivistim. Böyle bir şey yapmak pişmanlık verici ama bir hayvan için acil durum ise hayır değil." ifadesini kullandı.

EVİNDE 5 KÖPEK BALIĞI BULUNDU

Shannon’un evinde onlarca balık ve 5 köpek balığıyla dolu 3 tuzlu su havuzu bulunması da dikkati çekti.

Akvaryumun yetkililerinden yapılan açıklamada ise havuz suyunun günlük kontrollerinin yapıldığı ve köpek balığının kaçırıldığı gün her şeyin yolunda olduğu belirtildi.

BEBEK ARABASINDA AKVARYUMDAN KAÇIRMIŞLARDI

Teksas eyaletinde bir kadın ve 2 erkeğin, akvaryumda ziyaretçilerin hayvanları besleyebildiği açık havuzdan çıkardıkları boynuzlu köpek balığını pusete koyup otoparka götürdüğü güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Hırsızlar hayvanı ıslak battaniye sarıp bir kamyonete bindirmiş, Shannon, kendilerini sorgulayan güvenlik görevlilerine oğullarının hasta olduğunu ve acilen gitmesi gerektiğini söyleyerek kamyonetin aranmasına izin vermemişti.

Köpek balığı, suç ortaklarını orada bırakıp kamyonetle otoparktan ayrılan Anthony Shannon’un evinde bulunmuş ve yeniden akvaryuma getirilmişti.