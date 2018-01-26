Köpekleri havladı diye iki komşusunu öldürdü!

BELİNDEN ÇIKARIP ATEŞ ETTİ



APARTMAN YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Yusuf Cevahir

Mudanya Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde apartman yöneticiliği yapan H.M.K. (38), aynı apartmanda oturan Hilmi Şen (55) ve damadı Ali Çelik (33) ile evlerinde besledikleri köpeğin gece boyu havlayıp çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tartıştı.Yaşanan gerginlik ve büyüyen kavga sonrası yönetici H.M.K. belinden çıkardığı silahla ateş açtı.Hilmi Şen ve damadı Ali Çelik ile o sırada olay yerinde bulunan H.U. isimli kişi yaralandı. 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan kayınpeder ve damadı kurtarılamadı.Diğer yaralı H.U.’nun ise Mudanya Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Olayın zanlısı H.M.K. isimli apartman yöneticisi polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.