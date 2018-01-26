Köpekleri havladı diye iki komşusunu öldürdü!

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir apartman yöneticisi, evde besledikleri köpek, havlamasıyla çevreyi rahatsız ediyor diye tartıştığı komşusu kayınpeder ve damadı silahla vurarak öldürdü, olay yerinde bulunan 1 kişi de yaralandı

26 Ocak 2018, Cuma 10:59
Köpekleri havladı diye iki komşusunu öldürdü!
Mudanya Güzelyalı Siteler Mahallesi'nde apartman yöneticiliği yapan H.M.K. (38), aynı apartmanda oturan Hilmi Şen (55) ve damadı Ali Çelik (33) ile evlerinde besledikleri köpeğin gece boyu havlayıp çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tartıştı.
 

BELİNDEN ÇIKARIP ATEŞ ETTİ


Yaşanan gerginlik ve büyüyen kavga sonrası yönetici H.M.K. belinden çıkardığı silahla ateş açtı.

Hilmi Şen ve damadı Ali Çelik ile o sırada olay yerinde bulunan H.U. isimli kişi yaralandı. 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan kayınpeder ve damadı kurtarılamadı.

Diğer yaralı H.U.’nun ise Mudanya Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


APARTMAN YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI


Olayın zanlısı H.M.K. isimli apartman yöneticisi polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
 


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