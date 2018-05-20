Köpeklerin saldırdığı karaca yavrusuna Bakanlık sahip çıktı

Sinop'ta vatandaşların köpeklerden kurtardığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sahip çıktığı bir haftalık karaca yavrusu, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tabiata bırakılacak.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sinop'un Erfelek ilçesi Horzum Köyü'nde, duyarlı vatandaşlarca bir karaca yavrusunun köpeklerden kurtarıldığı bilgisini alan DKMP ekipleri, bir veteriner hekimle olay yerine gitti.

Ekipler tarafından vatandaşlardan teslim alınan küçük karaca, veteriner hekim tarafından muayene edildi. Muayenede karacanın yaklaşık bir haftalık olduğu, açlıktan güçsüz kaldığı tespit edildi.

Karacalar, Bakanlık tarafından korunan türler arasında yer alıyor

Hemen beslenen ve koruma altına alınan karacanın bakım ve rehabilitasyon süreci başlatıldı. Bu sürecin ardından karaca yavrusu yeniden doğaya bırakılacak.

Türkiye'nin kuzey ve güneyindeki yaprak döken ormanlarda ve çalılıkların bulunduğu otlaklarda yaşayan, taze sürgün, tomurcuk, yaprak ve otlarla beslenen karacalar, Bakanlık tarafından korunan türler arasında yer alıyor.

AA







