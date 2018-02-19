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Köpeklerini kemerle döven kişi gözaltına alındı

Adana’da evinin balkonunda yaramazlık yaptığı gerekçesiyle kemerle golden cinsi iki köpeğini döven kişi gözaltına alınırken köpekler sahiplendirilmek üzere hayvan barınağına götürüldü. 

19 Şubat 2018, Pazartesi 10:17
Köpeklerini kemerle döven kişi gözaltına alındı
Adana'da, İbrahim Perçin ‘Kiraz’ ve ‘Limon’ isimli golden cinsi köpeklerini evi dağıtıp yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cezalandırmak için kemerle dövmeye başladı.

Vicdansız adam evinin damında köpeklerini dövdüğü sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
 

GÖZALTINA ALINDI


Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu polise şikayetçi oldu. Polis şahsın adresini kısa sürede buldu.

İşte o görüntüler:



Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise Perçin’den köpeği alarak hayvan barınağına teslim etti. Perçin ise gözaltına alındı.

‘Kiraz’ ve ‘Limon’ adli iki köpeğin kısa sürede sahiplendirileceği öğrenildi.


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