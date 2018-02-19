Köpeklerini kemerle döven kişi gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDI

Erdinç Şahin

Adana'da,isimli golden cinsi köpeklerini evi dağıtıp yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cezalandırmak için kemerle dövmeye başladı.Vicdansız adam evinin damında köpeklerini dövdüğü sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardındanpolise şikayetçi oldu. Polis şahsın adresini kısa sürede buldu.Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise Perçin’den köpeği alarak hayvan barınağına teslim etti. Perçin ise gözaltına alındı.‘Kiraz’ ve ‘Limon’ adli iki köpeğin kısa sürede sahiplendirileceği öğrenildi.