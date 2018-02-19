Köpeklerini kemerle döven kişi gözaltına alındı

Adana'da, İbrahim Perçin ‘Kiraz’ ve ‘Limon’
isimli golden cinsi köpeklerini evi dağıtıp yaramazlık yaptığı gerekçesiyle cezalandırmak için kemerle dövmeye başladı.
Vicdansız adam evinin damında köpeklerini dövdüğü sırada bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu
polise şikayetçi oldu. Polis şahsın adresini kısa sürede buldu.
İşte o görüntüler:
Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise Perçin’den köpeği alarak hayvan barınağına teslim etti. Perçin ise gözaltına alındı.
‘Kiraz’ ve ‘Limon’ adli iki köpeğin kısa sürede sahiplendirileceği öğrenildi.
Erdinç Şahin