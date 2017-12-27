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Köpekten kaçan çocuğa araba çarptı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde köpekten kaçarken yola fırlayan bir çocuğa otomobil çarptı. Kaza sonucu köpeğin kovaladığı çocuğun bacağı kırıldı

Köpekten kaçan çocuğa araba çarptı
Kaza Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre 11 yaşındaki F.K. bir köpeğin kendisini kovalaması sonrası korkarak yola fırladı.

O.K. yönetimindeki araç birden önüne çıkan 11 yaşındaki F.K.’ya çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

BACAĞI KIRILDI


Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan F.K.’nın bacağının kırıldığı ve hastanede gerekli müdahale yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.
 
Araç sürücüsü O.K. ise Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
 
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