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Köpekten kaçarken denize düşen kediyi vatandaşlar kurtardı

Bodrum’da kendini kovalayan köpekten kurtulmak isteyen kedi denize atladı. Kediyi kurtarmak ise orada bulunan vatandaşlara düştü

Köpekten kaçarken denize düşen kediyi vatandaşlar kurtardı
Bitez limanında karşı karşıya gelen köpek ve kedi arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca iskeleye kadar devam etti. Köpek tarafından iskelede sıkıştırılan kedi çareyi denize atlamakta buldu. Kendini egenin soğuk sularına atan kedi denizde çırpınmaya başladı.



Çevrede bulunan vatandaşlar kediyi denizden çıkarmak için uzun süre uğraştı. İskelenin altına giren kedi için seferber olan vatandaşlar uzun uğraşlar sonucu kediyi denizden çıkardı.




Boğulmaktan son anda kurtarılan kedi ise hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştı.



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