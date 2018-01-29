Koprolali hastalığı nedir? Nasıl tedavi edilir?

KOPRALALİ’NİN NEDENLERİ NELERDİR?

KOPROLALİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Koprolali Hakkındaki Gerçekler ve Öneriler

Koprolali, karmaşık bir ses tikiyle tanımlanır ve şüphesiz, Tourette sendromunun en dikkat çekici, sosyal açıdan sıkıntı verici ve çarpıcı belirtisidir.



Koprolali, Lesch-Nyhan sendromu gibi diğer psikiyatrik bozuklukların da tipik bir belirtisidir.



Bu bozukluğun risk faktörleri, iletişimin ve konuşmanın bozulmasıdır.



Tourette sendromlu kişiler genellikle sinirlendikleri ya da hoşnut olmadıkları için değil, kontrol edilemeyen dürtüleri nedeniyle sıkıntı çekerler.



Koprolali, şizofreni (hastanın gerçeklikle olan ilişkisini kaybettiği, sosyal aktivitelerden çekildiği ve tuhaf davranışlar sergilediği, düşünceyle ilgili ciddi bir psikiyatrik bozukluk) gibi bir duruma yol açabilir.



Bu bozukluğu tedavi etmek için botoks enjeksiyonları gibi maddeler kullanılır. Bunlar daha genel bir rahatlamaya yol açar.

Erdinç Şahin

İlginç bir hastalık olan, bir kişinin istemsiz bir şekilde müstehcen, küfürlü veya saldırgan sözler söylemesidir. Bu sözler özellikle ırkçı hakaretleri ve cinsel küfürleri içermektedir. Koprolali, birilerine sövmekten veya onları aşağılamaktan farklı bir şeydir. Çünküistemsiz bir davranış vardır ve bunu yaşayan kişilere bu konuşma tarzı oldukça rahatsız edici gelmektedir.'nun belirtilerinden olmasına karşın, bu sendroma sahip kişilerin sadece %10 ile %20'si arasındakiler bu tür istemsiz davranışı sergilerler. Nörolojik anormallikler, Tourette Sendromu olan kişilerde bu tür sözel tiklere yol açabilir. Nörotransmiterlerin seviyeleri, özellikle dopamin, serotonin ve norepinefrin bu durumun yaşanmasını etkileyebilmektedirler.Tourette Sendromu olan kişiler tiklerini insanlar göstermekten ötürü yoğun bir kaygı yaşarlar, özellikle koprolaliye sahip olduklarında. Bu kaygı kişinin semptomlarını daha kötüye götürebildiği gibi kişinin sosyal hayattan uzaklaşmasına sebep olur.Ses tellerinin yakınına botulinum toksinin enjekte edilmesi, sözel tikleri olan birçok kişiye yardımcı olmaktadır. Ancak, bu yöntem en son başvurulacak risktir. Çünkü bu tedavinin riskleri mevcuttur. Terapiler ve dopaminbloklayıcı ilaçlar da Tourette Sendromu yaşayan kişilere yardımcı olmaktadır. Tourette Sendromu özellikle ergenlerde ve genç yetişkinlerde çok yaygın olarak görülmektedir.Tikler, toplumun %10'unda görülebilmekle birlikte sözel tikler çok daha az yaygınlık gösterir. Kopralali ise çok çok daha az görülen bir vaka olmasına karşın medyada ilgi uyandırdığı için insanlarca bilinebilmektedir.