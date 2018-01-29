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Koprolali hastalığı nedir? Nasıl tedavi edilir?

Türkiye bu hastalığı CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'kopralali hastası' demesiyle duydu. Peki, Koprolali nedir? Nasıl tedavi edilir? Koprolali'nin nedenleri nelerdir? Tedavisi var mı? İşte Koprolali Hastalığı ilgili merak edilenler...

29 Ocak 2018, Pazartesi 11:57
Koprolali hastalığı nedir? Nasıl tedavi edilir?
İlginç bir hastalık olan Koprolali, bir kişinin istemsiz bir şekilde müstehcen, küfürlü veya saldırgan sözler söylemesidir. Bu sözler özellikle ırkçı hakaretleri ve cinsel küfürleri içermektedir. Koprolali, birilerine sövmekten veya onları aşağılamaktan farklı bir şeydir. Çünkü Koprolalide istemsiz bir davranış vardır ve bunu yaşayan kişilere bu konuşma tarzı oldukça rahatsız edici gelmektedir.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarf ettiği sözler:


 

KOPRALALİ’NİN NEDENLERİ NELERDİR?


Koprolali, TouretteSendromu'nun belirtilerinden olmasına karşın, bu sendroma sahip kişilerin sadece %10 ile %20'si arasındakiler bu tür istemsiz davranışı sergilerler. Nörolojik anormallikler, Tourette Sendromu olan kişilerde bu tür sözel tiklere yol açabilir. Nörotransmiterlerin seviyeleri, özellikle dopamin, serotonin ve norepinefrin bu durumun yaşanmasını etkileyebilmektedirler.

Tourette Sendromu olan kişiler tiklerini insanlar göstermekten ötürü yoğun bir kaygı yaşarlar, özellikle koprolaliye sahip olduklarında. Bu kaygı kişinin semptomlarını daha kötüye götürebildiği gibi kişinin sosyal hayattan uzaklaşmasına sebep olur.
 

KOPROLALİ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?


Ses tellerinin yakınına botulinum toksinin enjekte edilmesi, sözel tikleri olan birçok kişiye yardımcı olmaktadır. Ancak, bu yöntem en son başvurulacak risktir. Çünkü bu tedavinin riskleri mevcuttur. Terapiler ve dopaminbloklayıcı ilaçlar da Tourette Sendromu yaşayan kişilere yardımcı olmaktadır. Tourette Sendromu özellikle ergenlerde ve genç yetişkinlerde çok yaygın olarak görülmektedir.

Tikler, toplumun %10'unda görülebilmekle birlikte sözel tikler çok daha az yaygınlık gösterir. Kopralali ise çok çok daha az görülen bir vaka olmasına karşın medyada ilgi uyandırdığı için insanlarca bilinebilmektedir.
 

Koprolali Hakkındaki Gerçekler ve Öneriler  

 
  • Koprolali, karmaşık bir ses tikiyle tanımlanır ve şüphesiz, Tourette sendromunun en dikkat çekici, sosyal açıdan sıkıntı verici ve çarpıcı belirtisidir.
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  • Koprolali, Lesch-Nyhan sendromu gibi diğer psikiyatrik bozuklukların da tipik bir belirtisidir.
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  • Bu bozukluğun risk faktörleri, iletişimin ve konuşmanın bozulmasıdır.
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  • Tourette sendromlu kişiler genellikle sinirlendikleri ya da hoşnut olmadıkları için değil, kontrol edilemeyen dürtüleri nedeniyle sıkıntı çekerler.
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  • Koprolali, şizofreni (hastanın gerçeklikle olan ilişkisini kaybettiği, sosyal aktivitelerden çekildiği ve tuhaf davranışlar sergilediği, düşünceyle ilgili ciddi bir psikiyatrik bozukluk) gibi bir duruma yol açabilir.
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  • Bu bozukluğu tedavi etmek için botoks enjeksiyonları gibi maddeler kullanılır. Bunlar daha genel bir rahatlamaya yol açar.

 


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