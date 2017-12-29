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Köprü ve otoyollara zam geliyor! (2018'de köprü ve otoyollara zam)

Ulaştırma Bakanı Arslan, köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. Zam oranı 2 Ocak'ta dolar kuruna göre hesaplanacak.

29 Aralık 2017, Cuma 11:41
Köprü ve otoyollara zam geliyor! (2018'de köprü ve otoyollara zam)
Köprü ve otoyollara gelecek zam oranı 2 Ocak'ta dolar kuruna ve enflasyona göre belli olacak.


2017 YILI BAŞINDA DA ZAM GELMİŞTİ 


Köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine geçen yılın başında da zam yapılmıştı. Otoyollarda en yakın mesafe geçiş ücreti 2.25 TL, en uzak mesafe ücreti 20 TL, Boğaz Köprüleri otomobil geçiş ücretleri ise 7 TL olarak belirlenmişti.

1 Ocak 2017’den itibaren otoyolları geçiş ücreti yüzde 15, Boğaz köprüleri ücreti yüzde 48 oranında artırılmıştı. Osmangazi Köprüsü’nde ise geçiş ücretlerinde yüzde 26 oranında indirime gidilmişti.

Köprü ve otoyollara zam geliyor! (2018'de köprü ve otoyollara zam)Köprü ve otoyollara zam geliyor! (2018'de köprü ve otoyollara zam)
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