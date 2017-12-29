

2017 YILI BAŞINDA DA ZAM GELMİŞTİ

Köprü ve otoyollara zam geliyor! (2018'de köprü ve otoyollara zam)

Adem Özdoğan

Köprü ve otoyollara gelecek zam oranı 2 Ocak'ta dolar kuruna ve enflasyona göre belli olacak.Köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine geçen yılın başında da zam yapılmıştı. Otoyollarda en yakın mesafe geçiş ücreti 2.25 TL, en uzak mesafe ücreti 20 TL, Boğaz Köprüleri otomobil geçiş ücretleri ise 7 TL olarak belirlenmişti.1 Ocak 2017’den itibaren otoyolları geçiş ücreti yüzde 15, Boğaz köprüleri ücreti yüzde 48 oranında artırılmıştı. Osmangazi Köprüsü’nde ise geçiş ücretlerinde yüzde 26 oranında indirime gidilmişti.