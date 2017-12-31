İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

Köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 10-25 arasında zam yapıldı. İşte 2018'de köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri

31 Aralık 2017, Pazar 10:15
Köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri ne kadar oldu?
Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 10-25 arasında zam yapıldı. 1 Ocak Pazartesi’den itibaren geçerli olacak tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nde otomobil geçiş ücreti 7 liradan 8.75 liraya çıktı. Otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 2.5 lira olacak. Bu tutar daha önce 2.25 liraydı.

EN YÜKSEK 25 TL

Otoyollardaki, en yüksek geçiş ücreti 20 liradan 25 liraya çıkacak. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleriyle Avrasya Tüneli’ndeki yeni ücretler 2 Ocak itibarıyla dolardaki 1 yıllık artışa ve enflasyona göre belirlenecek. Burada da yüzde 10 civarı bir zam beklentisi hakim.

MERSİN VE ADANA'DA KAMYONA ARTIŞ YOK

Motosiklet geçiş ücretlerine zam yok, 2017 tarifesi geçerli. Kamyon ve otobüs gibi ağır tonajlı ticari araçların geçişlerinde zam daha düşük kaldı. Bu araçların köprülerden geçiş ücreti yüzde 10 zamlandı. Ayrıca Niğde-Mersin- Adana Batı ile Adana Doğu-GaziAntep-Şanlıurfa arasındaki otoyollarda otomobil geçişlerine yüzde 10 zam yapılırken ağır tonajlılara zam yapılmadı.

Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekiliş sonuçları (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)

Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekiliş sonuçları (2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama)
’Vatandaş et yesin’ sloganıyla yerli kırmızı et kampanyası başlattı

’Vatandaş et yesin’ sloganıyla yerli kırmızı et kampanyası başlattı
Bakan Zeybekci'den Bitcoin açıklaması

Bakan Zeybekci'den Bitcoin açıklaması
2017 yılında altın ve euro, dolardan 3 kat fazla kazandırdı

2017 yılında altın ve euro, dolardan 3 kat fazla kazandırdı
Türk firması Canovate dünyada ilk 10'a girdi

Türk firması Canovate dünyada ilk 10'a girdi
Çalışanlar 2018'de 116 gün tatil yapacak (2018'de kaç gün tatil var?)

Çalışanlar 2018'de 116 gün tatil yapacak (2018'de kaç gün tatil var?)
Kış lastiği takmayanlar dikkat! Cezası yeni yılda artıyor

Kış lastiği takmayanlar dikkat! Cezası yeni yılda artıyor
2018'in trafik cezaları belli oldu (Trafik cezaları 2018)

2018'in trafik cezaları belli oldu (Trafik cezaları 2018)
Asgari Geçim İndirimi ne kadar? 2018 yılı asgari ücret miktarı açıklandı

Asgari Geçim İndirimi ne kadar? 2018 yılı asgari ücret miktarı açıklandı
Coca-Cola 10 yıl daha Türkiye'de

Coca-Cola 10 yıl daha Türkiye'de
Çalışana yeni vergi tarifesi

Çalışana yeni vergi tarifesi