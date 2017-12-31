Köprü ve otoyollardan geçiş ücretleri ne kadar oldu?

EN YÜKSEK 25 TL

MERSİN VE ADANA'DA KAMYONA ARTIŞ YOK

Senim Tanay

Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 10-25 arasında zam yapıldı. 1 Ocak Pazartesi’den itibaren geçerli olacak tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nde otomobil geçiş ücreti 7 liradan 8.75 liraya çıktı. Otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 2.5 lira olacak. Bu tutar daha önce 2.25 liraydı.Otoyollardaki, en yüksek geçiş ücreti 20 liradan 25 liraya çıkacak. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleriyle Avrasya Tüneli’ndeki yeni ücretler 2 Ocak itibarıyla dolardaki 1 yıllık artışa ve enflasyona göre belirlenecek. Burada da yüzde 10 civarı bir zam beklentisi hakim.Motosiklet geçiş ücretlerine zam yok, 2017 tarifesi geçerli. Kamyon ve otobüs gibi ağır tonajlı ticari araçların geçişlerinde zam daha düşük kaldı. Bu araçların köprülerden geçiş ücreti yüzde 10 zamlandı. Ayrıca Niğde-Mersin- Adana Batı ile Adana Doğu-GaziAntep-Şanlıurfa arasındaki otoyollarda otomobil geçişlerine yüzde 10 zam yapılırken ağır tonajlılara zam yapılmadı.