Köprüde intihara kalkıştı, Emniyet Müdürü vazgeçirdi

Bingöl’de köprüye çıkarak intihar etmek isteyen kişiyi İl Emniyet Müdürü Metin Akay ikna ederek kurtardı. İntihar girişiminde bulunan adamın 2 yıl önce de aynı yerde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi

07 Mayıs 2018, Pazartesi 00:16
Köprüde intihara kalkıştı, Emniyet Müdürü vazgeçirdi
Olay, merkeze bağlı Saray Mahallesi’nde bulunan Çapakçur Köprüsü’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde köprüye çıkan H.İ. (24), parası olmadığı için intihar girişiminde bulunduğunu iddia etti. Durumu görüp fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis köprüye gelerek güvenlik şeridi oluşturarak intihardan vazgeçirmek istedi. Polis ve bir uzmanın çabasına rağmen köprüye çıkan adam ikna olmadı.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ


İl Emniyet Müdürüyle görüşmek istediğini polislere belirten adam, ancak o şekilde ineceğini söyledi. Emniyet Müdürü Metin Akay’ı arayan polisler, intihar girişiminde bulunan kişiyle telefonda görüştürdü. Görüşmenin ardından Akay, olay yerine geldi.



Emniyet Müdürü Akay, "Seni bu gece polis evinde misafir edeceğiz, cebine harçlığını koyup biletini alacağız sana söz veriyorum" diyerek köprüdeki adamı intihar girişiminden vazgeçirdi. Akay ve yakın koruması genç adamın koluna girerek köprüden aldı.

Öte yandan intihar girişiminde bulunan H.İ.’nin, 6 Mayıs 2016 tarihinde yine Çapakçur Köprüsü’nde gece yarısı parasız kaldığı için intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

İHA



 


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